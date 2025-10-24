Українські розвідники задокументували воєнний злочин за участі найманців із Колумбії, які воюють на боці РФ у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, що належить до 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

Колумбійці у складі армії РФ вбивають цивільних

У перехопленій розмові один із польових командирів іспанською мовою дає наказ на страту цивільного населення України. Він окремо наказує стріляти у жінок та дітей.

Зараз дивляться

– Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей, – говорить він.

Вбивства мирних жителів у цій бригаді носять системний характер і санкціоновані командуванням 30-ї мотострілецької бригади.

Три дні тому її військовослужбовці знову вчинили воєнний злочин – розстріляли цивільних.

Зараз бригада дислокується на околицях Покровська.

У розвідці наголошують, що системні страти й тортури військовополонених, вбивства мирних мешканців і позасудові розправи власних бійців вкотре свідчать: воєнні злочини – це свідома і цілеспрямована політика РФ.

Тепер російське командування намагається розповсюдити таку практику й на іноземних громадян, які воюють за Москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.