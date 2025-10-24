Глава Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв прибув до США для “офіційних” переговорів.

Про це пише The Guardian.

Спецпосланець Путіна прибув до США

Як пише CNN з посиланням на джерела, Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації Трампа “для продовження обговорення американсько-російських відносин”.

Зараз дивляться

Видання Axios повідомило, що Дмитрієв у суботу планує зустріч із Стівеном Віткоффом у Маямі.

Цього тижня Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб натиснути на кремлівського диктатора Володимира Путіна й змусити його припинити війну проти України.

Минулого тижня Трамп розмовляв із Путіним і заявив, що планує зустрітися з ним найближчим часом у Будапешті, однак ця зустріч була відкладена.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що США запровадили нові санкції проти провідних енергетичних компаній Росії – державної Роснефті та Лукойлу.

Під обмеження також потрапили понад 30 дочірніх структур цих корпорацій.

Мета санкцій – скоротити фінансові ресурси, які Росія спрямовує на ведення війни. Це перші заходи такого масштабу, запроваджені за президентства Трампа.

Як пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент, рішення ухвалене через відмову Кремля припинити війну.

За його словами, компанії, що забезпечують російську армію паливом та іншими ресурсами, мають нести відповідальність.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.