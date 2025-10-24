Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який дістав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Про інцидент повідомили у Telegram поліції Києва.

У Києві помер чоловік у розподільчому пункті ТЦК: що відомо

За попередніми даними, 43-річний житель Києва перебував у розподільчому пункті Подільського району, коли раптово впав на підлогу та зазнав травм.

Присутні мобілізовані намагалися надати йому домедичну допомогу до прибуття медиків, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Правоохоронці вже опитали понад десять свідків події.

Слідчі Подільського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) для всебічного з’ясування обставин смерті.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка.

Розслідування триває.

