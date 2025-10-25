Від початку 2025 року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет та понад 50 Кинджалів. Тому українцям особливо потрібні системи протиповітряної оборони Patriot, які мають союзники.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після ворожого ракетного удару по Києву.

Зеленський про ракетні атаки на Україну

Президент зауважив, що цієї ночі росіяни атакували Україну десятками ударних безпілотників та дев’ятьма балістичними ракетами. Зокрема, був ракетний удар по Києву, де щонайменше двоє людей загинуло та понад 10 постраждало.

– І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття, – наголошує Зеленський.

За його словами, для України дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що українська сторона з ними говорила останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом, каже президент.

– Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України. Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю, – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що на російські балістичні ракети потрібна відповідь сильних держав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

