РФ намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, аби посилити соціальну напругу в середині держави, заявив голова ГУР Кирило Буданов

Буданов назвав головну причину ударів РФ по енергетиці

В інтерв’ю Il Foglio Буданов розповів, що “не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні”.

– З такої причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення, – сказав він.

Крім того, він зазначив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість населення із низьким рівнем доходу. Оскільки люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, які потрібні для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. А у деяких навіть є приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свою оселю.

– Військові та урядові структури також вже давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід, – сказав Буданов.

Він наголосив, що Москва ставить за мету саме соціальний тиск на Україну. За його словами, російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни.

