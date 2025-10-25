На кінець минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Тако окупанти залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2025

Ситуація в Україні на 25 жовтня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках на кінець доби Сили оборони відбили один штурм окупантів. Також російський ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога у війні на 25 жовтня 2025

особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,

танків – 11 287 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од,

артилерійських систем – 33 987 (+15) од,

РСЗВ – 1 526 од,

засобів ППО – 1 230 од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 346 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од,

крилатих ракет – 3 880 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80) од,

спеціальної техніки – 3 981 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.