У Збройних силах України командири не можуть викривляти чи приховувати інформацію про реальну ситуацію у доповідях, бо це може коштувати життя українським воїнам.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками поїздки на гарячий напрямок фронту. Він зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад і військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.

Сирський про доповіді командирів про ситуацію на фронті

– Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації, – наголосив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, нечесність має надто високу ціну – це життя українських військовослужбовців.

Олександр Сирський стверджує, що його перша вимога – це правда, якою б вона не була. На його думку, командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права ним бути.

Під час поїздки на гарячий напрямок фронту Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки.

Після цього головнокомандувач обговорив із бійцями комплекс питань для посилення стійкості оборони України та запобіганню подальшого просування російських окупантів.

На його думку, наразі залишаються актуальними завдання для пошуку та знищення окремих ворожих диверсійних груп, ліквідації та взяття в полон противника, який перебуває в оточенні.

Сирський віддав розпорядження, щоб забезпечити українських захисників усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з російськими безпілотниками та артилерією.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем. Він подякував їм за стійкість, результативність та професіоналізм.

