Мають зійтися три фактори: Буданов про головну умову закінчення війни
Не зважаючи на прогнози деяких західних ЗМІ про можливе перемир’я між Україною та РФ ще влітку, цього не сталося через нестачу ключових умов.
В інтерв’ю Il Foglio розповів голова ГУР Кирило Буданов підтвердив, що можливість перемир’я є, проте це можливо лише у разі синхронного збігу факторів:
- всередині України,
- всередині Росії,
- у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення.
– Тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме, – наголосив глава ГУР.
Водночас, у виданні зазначили, що Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа у відношенні закінчення війни в Україні. Буданов вважає, для США Росія і Китай є світовими державами.
– Росія не є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є і тим, і іншим, економічною і військовою потужністю”, – каже Буданов.
Нагадаємо, що раніше The Washington Post, посилаючись на власні джерела, проінформувало, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін нібито дав зрозуміти, що готовий піти на певні поступки заради припинення війни.