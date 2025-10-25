Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити колективними діями. Позбавити Москву засобів терору дозволить достатня далекобійність.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter) у суботу, 25 жовтня.

Сибіга про російський терор

– Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житловим будинкам у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені, – написав він.

Сибіга наголосив, що ніхто у світі не зацікавлений у продовженні цієї війни, окрім Росії.

Зараз дивляться

За його словами, абсурдною є ситуація, коли Росія головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча її присутність у цьому органі є незаконною.

Міністр заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити колективними діями.

Сибіга зазначив, що йдеться про посилення санкційного тиску, зміцнення енергетичної підтримки та обороноздатності України.

Міністр переконаний, що достатня далекобійність дозволить позбавити Росію засобів терору безпосередньо в місцях їхнього виробництва та запуску.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що від початку 2025 року РФ випустила по Україні близько 770 балістичних ракет та понад 50 Кинджалів. Тому українцям особливо потрібні системи ППО Patriot, які мають союзники.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.