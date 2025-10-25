У російському КАБі УМПБ-5Р, який долетів до Полтави, виявлено китайський реактивний двигун SW800 від Swiwin. Це є доволі загрозливим маркером, оскільки це вже вдругий випадок такої знахідки у російському засобі ураження.

У російському КАБі виявлено китайський реактивний двигун

Китайський турбореактивний двигун SW800 від Swiwin помічений вже у другому новому російському далекобійному засобі ураження, що є доволі загрозливим маркером, пише Defence Express.

Відповідні фото опублікував український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій Флеш, який зазначив, що цей той самий УМПБ-5Р, який “долетів до Полтави”, яка знаходиться у 120 км від кордону з РФ.

– Використання такого турбореактивного двигуна фактично перетворює УМПБ-5Р, який вочевидь заснована на УМПБ Д-30СН, на ерзац-крилату ракету. Бо це дозволяє доволі сильно збільшити дальність застосування, а також дозволити цьому авіаційному боєприпасу активніше маневрувати, змінюючи напрями польоту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього цей самий двигун був використаний у крилатій ракеті S8000 Бандероль.

Цей двигун, який також має індекс TF-TJ800B, при своїй масі у 8,5 кг та помірних габаритах у 208 мм діаметра та довжині у 454 мм розвиває до 0,8 кН тяги. Заявлена за специфікаціями витрата палива у максимальному режимі – 1,85 кг палива на хвилину польоту, а за оцінками фахівців ГУР МОУ у крейсерському режимі вона становить 1,5 кг/хвилина.

І той факт, що одразу два окремих російських далекобійних засобів ураження, Бандероль та УМПБ-5Р використовують однаковий двигун SW800 від Swiwin вказує на те, що Кремль впевнений у можливості його масової та стабільної закупівлі.

Його ціна на китайських маркетплейсах – від $15 до $17 тис. Проте очевидно, що на великі партії у виробника вартість цілком може буде меншою.

