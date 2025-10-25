Юлія Захарченко, редакторка стрічки
В окремих областях України будуть відключення світла 26 жовтня – Укренерго
В окремих регіонах України відключатимуть постачання електрики у неділю, 26 жовтня.
Про це повідомляє ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення електрики в Україні 26 жовтня
Як пояснили в Укренерго, причина запровадження таких обмежень – це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти по всій території України.
У компанії наголосили, що час і обсяг відключення світла будуть такими:
- графіки погодинних відключень обсягом від 0.5 до 1 черги – з 09:00 до 22:00;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 09:00 до 22:00.
Доповнюється…
