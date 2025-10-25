Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 25 жовтня: ЗСУ знищили понад 900 окупантів та 20 одиниць важкої техніки
Втрати ворога у війні на 25 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,
- танків – 11 287 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од,
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од,
- РСЗВ – 1 526 од,
- засобів ППО – 1 230 од,
- літаків – 428 од,
- гелікоптерів – 346 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од,
- крилатих ракет – 3 880 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80) од,
- спеціальної техніки – 3 981 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
