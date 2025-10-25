Втрати ворога у війні на 25 жовтня 2025

особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,

танків – 11 287 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од,

артилерійських систем – 33 987 (+15) од,

РСЗВ – 1 526 од,

засобів ППО – 1 230 од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 346 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од,

крилатих ракет – 3 880 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80) од,

спеціальної техніки – 3 981 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

