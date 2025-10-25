Кремлівські пропагандисти розробили нову методичку для впливу на молодь тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Нові методички Кремля для молоді на ТОТ

За даними розвідки, нові методичні рекомендації розробили з метою “профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму” серед молоді, що проживає на тимчасово окупованих росіянами територіях.

У документі окупаційній владі та місцевим колаборантам рекомендується виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, стежать за подіями в Україні або читають міжнародні джерела, щоб ті проводили з ними так звану виховну роботу.

– Кремлівське “виховання” спрямоване на формування у дітей викривленого московською пропагандою світогляду, – зауважують у розвідці.

У методичці наголошується на обмеженні доступу підлітків до історичних джерел, особливо про Другу світову війну, натомість пропонується нав’язувати російську пропагандистську версію “великої вітчизняної”, щоб укорінити російський імперський наратив.

Документи також передбачають регулярне проведення ідеологічних занять, спрямованих на формування у дітей толерантності до російського вторгнення в Україну та прищеплення цінностей суспільної покори правлячому режиму, який є відданим супутником російського імперіалізму.

У ГУР зазначають, що такі дії Кремля є частиною геноциду українського народу, оскільки агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права.

Серед розробників документу ГУР називає Ірину Бобраковську, Олександру Бикадрову, Сергія Венцеля, Ольгу Галаніну та Єлену Малік — російських “педагогів” і “науковців”, відомих своєю участю в пропагандистських кампаніях.

У розвідці наголосили, що автори матеріалів та усі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність.

