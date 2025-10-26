Від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 1 819 дронів-камікадзе та здійснили 3 021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 26 жовтня 2025

Ситуація в Україні на 26 жовтня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито сім атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога на 26 жовтня 2025

особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;

танків – 11 291 (+4);

бойових броньованих машин – 23 477 (+18);

артилерійських систем – 34 002 (+15);

РСЗВ – 1 526;

засобів ППО – 1 230;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214);

крилатих ракет – 3 880;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81);

спеціальної техніки – 3 981.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

