Російська армія атакувала Київ ворожими ударними безпілотниками у ніч на 26 жовтня. Відомо про трьох загиблих та 29 постраждалих.

Уламки дрона впали на дев’ятиповерховий будинок у Деснянському районі на рівні 2-3 поверхів.

Вибухи у Києві 26 жовтня

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, що підтверджена загибель трьох людей у столиці. Постраждалих – 29, з них шестеро дітей. Наймолодшому чотири роки.

В лікарнях міста перебувають семеро осіб, зокрема двоє дітей. Інші отримують лікування амбулаторно.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків на житловий будинок сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Станом на ранок пожежу вже ліквідували.

Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами.

В Оболонському районі уламки БпЛА впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій немає.

У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

