27 жовтня в Україні застосували аварійні відключення електроенергії у низці регіонів. Згодом стало відомо про перехід до графіків погодинних відключень світла.

Про це повідомили у компанії ДТЕК та НЕК Укренерго.

Відключення світла в Україні 27 жовтня

Як повідомляє Укренерго, складна ситуація в енергосистемі зберігається через наслідки російських ударів по енергооб’єктах, у результаті яких на ранок залишалися знеструмлені споживачі в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зараз у низці регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1 до 2,5 черги, які будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Також через негоду на Дніпропетровщині без світла залишалися 54 населені пункти.

– Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується, – зазначили в Укренерго.

Київ

У компанії ДТЕК повідомили, що Київ переведено на погодинні відключення електроенергії.

За даними застосунку Київ Цифровий, обмеження почали діяти з 10:00, і для однієї з груп світло буде відсутнє орієнтовно до 13:30.

Кияни можуть перевірити свій графік у сервісах YASNO або ДТЕК.

Київська область

У Київській області також запроваджено погодинні графіки відключень електроенергії.

Полтавська область

У Полтавській області погодинні відключення діють з 15:30 до 23:59.

Графіки погодинних відключень запроваджено в обсязі 1 черги.

Дніпропетровська область

За командою Укренерго регіон перейшов на стабілізаційні графіки відключень.

– У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі, – повідомили у ДТЕК.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК Укренерго, з 11:00 27 жовтня у Черкаській області застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години знеструмлення по чергах:

черга 1.1 — 11:00–13:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00;

черга 1.2 — 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00;

черга 2.1 — 13:00–15:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00;

черга 3.1 — 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–24:00;

черга 4.1 — 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–24:00;

черга 5.1 — 11:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00;

черга 6.1 — 11:00–13:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00.

Переглянути свій графік можна на сайті місцевого обленерго.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень за наступним розкладом:

черга 1.1–1.2: 10:00–12:00;

черга 2.1–2.2: 12:00–14:00;

черга 3.1–3.2: 14:00–16:00;

черга 4.1–4.2: 16:00–18:00;

черга 5.1–5.2: 18:00–20:00;

черга 6.1–6.2: 20:00–22:00.

Актуальну інформацію можна знайти на сайті або у Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Сумська область

За повідомленням Сумиобленерго, з 10:00 аварійні відключення в регіоні скасовано, натомість діють графіки погодинних відключень (1 черга) згідно з командою Укренерго.

Харківська область

У Харківській області також запроваджено погодинні графіки відключень електроенергії.

Обмеження діятимуть до скасування відповідної команди Укренерго.

