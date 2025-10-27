В Україні суттєво похолодало, і питання початку опалювального сезону стало актуальним для більшості регіонів. Через зниження середньодобових температур, місцева влада поступово ухвалює рішення про запуск систем теплопостачання.

Коли увімкнуть опалення у Кременчуці, читайте в нашому матеріалі.

Коли розпочнуть опалювальний сезон у Кременчуці у 2025 році

На засіданні міськвиконкому 9 жовтня ухвалили рішення про початок опалювального сезону у Кременчуці. Проте тепло подали далеко не всім споживачам. Зокрема у цей день тепло подали до медичних закладів міста — лікарень, поліклінік та перинатальних центрів. Це стало першим етапом запуску теплопостачання у Кременчуцькій громаді.

У Кременчуцькій міській раді наголосили, що з 1 листопада планують розпочати подачу тепла до об’єктів соціальної сфери. Насамперед тепло з’явиться у дитячих садочках і школах. Одночасно у місті проведуть перевірку стану тепломереж та готовності систем опалення в різних районах.

У міській раді наголосили, що початок опалювального сезону у Кременчуці, у житловому фонді, зокрема у багатоквартирних будинках, стартуватиме після підключення соціальних об’єктів, коли системи стабільно працюватимуть і будуть готові до повного навантаження.

Такі дії узгоджуються з вимогами постанови Кабінету Міністрів України №830, згідно з якою опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8 °C.

Загалом питання підготовки та початку опалювального сезону активно обговорюється і на державному рівні. Під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Вереною Райхе міністерка енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що опалювальний сезон в Україні планують розпочати вже найближчими днями через зниження температури.

За словами Гринчук, у багатьох регіонах уже подано тепло до соціальної інфраструктури, а в окремих областях — і на об’єкти критичної інфраструктури.

Вона додає, що остаточні рішення щодо запуску тепла ухвалюють місцеві органи влади — з урахуванням погодних умов і технічної готовності мереж.

