Нові американські санкції шкодитимуть російській військовій машині, однак Україна все ще потребує ракет великого радіусу дії, щоб примусити російського диктатора Володимира Путіна до миру.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Аxios.

Ракети для України: що відомо про альтернативу Tomahawk

Володимир Зеленський сказав, що санкції “матимуть значення”, але припустив, що Путін не піде ні на які поступки у своїй агресії, якщо американський лідер Дональд Трамп не посилить тиск.

– Президент Трамп стурбований ескалацією. Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація все одно буде. Я думаю, якщо Путін не зупиниться, нам потрібно щось, що його зупинить. Санкції – це один із видів зброї, але нам також потрібні ракети великої дальності, – наголосив Зеленський.

Оцінюючи зустріч із Трампом в Білому домі та дискусію щодо далекобійних ракет Tomahawk, президент Зеленський заявив, що розмова була конструктивною та нелегкою.

– Мої переговори з президентом Трампом стосувалися тиску на Росію. Я думаю, що він хотів чинити тиск на них, але не хотів йти на ескалацію чи закривати вікно… для дипломатії, – пояснив він.

Володимир Зеленський усе ще вважає, що найкращим способом змусити кремлівського лідера вести переговори щодо миру серйозно є надання Україні можливості завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині РФ.

Президент сказав Трампу, що Україна навіть не повинна буде використовувати отримані від США ракети негайно.

Достатньо буде того, що Путін знатиме, що його мовчання загрожує проблемами з енергетичними об’єктами в РФ, і тоді він піде на переговори, вважає Зеленський.

– Ми говоримо не лише про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним – лише через тиск, – підсумував очільник України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час зустрічі у Брюсселі заявив, що не лише США мають далекобійну зброю. Україна вже веде переговори про постачання ракет великої дальності Tomahawk від країн Європи.

Джерело : Axios

