Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха у коментарі Фактам ICTV повідомила, що до середи в Україні зберігатиметься мінлива погода, пов’язана з проходженням атмосферних фронтів.

Втім, із четверга опади поступово припинятимуться, оскільки підвищуватиметься атмосферний тиск. Це призведе до певного потепління у другій половині тижня.

Яка буде погода в Києві в листопаді, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Погода в Україні до кінця тижня

За словами Наталі Птухи, наразі атмосферні фронти ще впливають на територію країни. Один із них уже відходить, однак продовжить визначати погоду у східних областях. Саме цей фронт у ніч проти вівторка, 28 жовтня, спричинить дощі на сході України.

Упродовж наступних двох діб більшість території України перебуватиме в зоні зниженого атмосферного тиску, тому можливі невеликі короткочасні опади. У Карпатах очікуються мокрий сніг та місцями налипання мокрого снігу.

– Починаючи з 30 жовтня, атмосферний тиск поступово зростатиме, опади припинятимуться, а в більшості областей прогнозується прояснення, – наголосила синоптикиня.

Вітер переважно буде південного напрямку, тож в Україну надходитимуть тепліші повітряні маси. Наталя Птуха зазначила, що температурні показники залишаються помірними для цього періоду. Уночі протягом тижня очікується від +1 до +6°C, а вдень +8…+13°C, а на півдні — трохи тепліше, +11…+16°C.

Починаючи з четверга, нічна температура суттєво не зміниться, проте денні максимуми підвищаться на 2–4°C.

Погода на листопад 2025 року в Києві та інших регіонах України

Точно передбачити, якою буде погода в Києві в листопаді 2025 року, наразі неможливо, адже Український гідрометцентр надає найбільш достовірний прогноз лише на найближчі п’ять днів — саме цей період вважається найточнішим для метеопрогнозів.

Втім, існують певні кліматичні характеристики, які допомагають орієнтовно визначити, якою буде погода в Україні, чи буде сніг в Києві в листопаді. Саме вони формують загальне уявлення про типові температурні показники, кількість опадів і можливі коливання погоди цього місяця.

У листопаді в Україні очікується переважно тепла погода, проте в другій половині місяця можливе короткочасне похолодання. Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За словами метеорологині, температурний режим листопада загалом буде вищим за кліматичну норму.

Вона наголосила, що температура повітря у більшості областей перевищить середні показники приблизно на 1–2 градуси. У західних регіонах буде навіть тепліше, тоді як на сході — близько до норми. Отже, найпрохолодніше буде на сході країни, найтепліше — на заході, а між ними утвориться проміжна зона, де температура буде на 1–1,5 градуса вища за середню.

Водночас, за її словами, погода протягом місяця буде мінливою. За розрахунками Укргідрометцентру, у другій половині листопада очікується період прохолодної погоди, який найбільше відчують мешканці східних і лівобережних регіонів. А ось західна частина України майже весь місяць залишатиметься під впливом теплих повітряних мас. У Києві температура буде приблизно на 1° вищою за середні значення, характерні для листопада.

Щодо першої половини листопада, Наталія Голеня підкреслила, що вона буде приблизно такою ж, як нинішня погода наприкінці жовтня. Але схід і північний схід залишатимуться найпрохолоднішими регіонами країни.

Дощі в Києві в листопаді 2025 року також можливі. За словами метеорологині, за попередніми прогнозами, кількість опадів в Україні буде приблизно на рівні кліматичної норми. Водночас деякі метеорологічні розрахунки свідчать, що в окремих регіонах можливий незначний дефіцит опадів — тобто їх може випасти трохи менше, ніж зазвичай для цього періоду.

Таким чином, листопад, за прогнозом Укргідрометцентру, буде здебільшого теплішим за норму, проте ближче до кінця місяця українців чекає короткочасне похолодання, характерне для пізньої осені.

Читайте також Дощі та хмарність, але без заморозків: якою буде погода наприкінці жовтня

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.