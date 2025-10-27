У понеділок, 27 жовтня, росіяни здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок). Ворог намагався захопити населені пункти Шахове та Володимирівка.

Про це повідомили у 1 корпусі Національної гвардії Азов.

Сили оборони відбили атаку ворога на Донеччині

– В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Азові, противник намагався ускладнити роботу Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами (по 4–5 одиниць) різними маршрутами та у різний час.

Росіяни також сподівалися скористатися несприятливими погодними умовами, які заважали роботі українських безпілотників.

– Попри це, їхній задум було зірвано, – наголосили в Азові.

За даними корпусу, атаку вдалося відбити завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України.

Йдеться про артилерійські розрахунки бригад Збройних сил і Національної гвардії та екіпажів Сил безпілотних систем.

Ворог втратив 15 одиниць техніки:

два танки;

12 бойових броньованих машин;

одну одиницю легкового автотранспорту.

Ворожа піхота, що десантувалася з бронетехніки, знищувалася FPV-дронами.

Наразі триває зачистка місць висадки противника.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 800 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 342-гу добу повномасштабної війни становлять близько 1 137 690 убитими й пораненими.

