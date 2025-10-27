Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 27 жовтня: знищено 800 окупантів, два танки й 34 артсистеми
Втрати ворога на 27 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 800 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 342-гу добу повномасштабної війни становлять близько 1 137 690 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 27 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 137 690 (+800) осіб;
- танків – 11 293 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 480 (+3);
- артилерійських систем – 34 036 (+34);
- РСЗВ – 1 527 (+1);
- засобів ППО – 1 230;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547);
- крилатих ракет – 3 880;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 655 (+138);
- спеціальної техніки – 3 981.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 342-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
