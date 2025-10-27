Втрати ворога на 27 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 800 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 342-гу добу повномасштабної війни становлять близько 1 137 690 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 27 жовтня 2025

особового складу – близько 1 137 690 (+800) осіб;

танків – 11 293 (+2);

бойових броньованих машин – 23 480 (+3);

артилерійських систем – 34 036 (+34);

РСЗВ – 1 527 (+1);

засобів ППО – 1 230;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547);

крилатих ракет – 3 880;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 655 (+138);

спеціальної техніки – 3 981.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 342-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.