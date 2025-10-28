За даними НЕК Укренерго, сьогодні, 28 жовтня, у деяких регіонах України введено тимчасові обмеження електропостачання. Вони стосуються як побутових споживачів, так і підприємств.

Причиною таких заходів стали масовані атаки Росії за допомогою ракет і дронів, які пошкодили критичну енергетичну інфраструктуру та спричинили порушення стабільної роботи енергосистеми країни.

Факти ICTV дізналися, як саме діятимуть графіки відключення світла у Запоріжжі, 28 жовтня.

Як діють графіки відключення світла у Запоріжжі 28 жовтня

За повідомленням ПАТ Запоріжжяобленерго, сьогодні, 28 жовтня, в місті та області внесено зміни до графіків погодинних відключень електропостачання (ГПВ) за вказівкою НЕК Укренерго.

Час відключення світла у Запоріжжі за чергами (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 07:30 – 09:30, 18:00 – 21:30

1.2: 07:30 – 10:30, 18:00 – 21:30

2.1: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30

2.2: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30

3.1, 3.2: без відключень

4.1, 4.2: без відключень

5.1, 5.2: 15:30 – 18:00

6.1, 6.2: 14:30 – 18:00

Повний список адрес, на які поширюються графіки відключення світла у Запоріжжі, можна переглянути тут, вказавши потрібну адресу.

