З 1 листопада 2025 року на українців чекає низка змін, які стосуватимуться як соцвиплат для малозабезпечених, так і документації місцевих бізнесів, а також – нових норм з оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Що саме зміниться в Україні з 1 листопада 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада в Україні

Зараз дивляться

В Україні, починаючи з 1 листопада, почнуть працювати нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Ці зміни вводять з метою зменшення бюрократії, цифровізації процесу та ліквідації черг. Також це має допомогти мінімізувати корупційні ризики.

Документ передбачає автоматичне продовження частини відстрочок, а також перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу у ЦНАП.

– Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитись на мобілізаційних завданнях, – прогнозує очільник Міноборони Денис Шмигаль.

Серед ключових змін – автоматичне продовження відстрочок, які держава може підтвердити через реєстри або дані, які не змінюються з часом.

Вони будуть продовжуватися без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК. Тож робити нічого не доведеться – сповіщення самостійно прийде у додаток Резерв+.

Автоматичним продовженням відстрочок зможуть скористатися:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні за висновком ВЛК;

батьки трьох і більше дітей;

батьки дітей з інвалідністю;

чоловіки/дружини осіб з інвалідністю I–II групи;

особи, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю;

одинокі батьки, якщо другий із подружжя служить;

студенти, інтерни, докторанти;

науково-педагогічні працівники (0,75 ставки і більше);

родичі загиблих/зниклих;

люди, звільнені з полону;

інші категорії, визначені постановою.

Проте якщо система не змогла підтвердити підставу після зміни сімейного стану або при відсутності частини даних у реєстрі, заявнику доведеться все ж оновити інформацію самостійно та подати документи онлайн або через ЦНАП.

Щоб оформити відстрочку самостійно, можна скористатися онлайн-методом – через Резерв+. Таким чином відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, тимчасово непридатні, багатодітні батьки, науковці, студенти, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Очікується, що скоро онлайн-доступ нададуть ще двом категоріям – тим, хто доглядає за батьками з інвалідністю, та одиноким батькам.

Також тим, чия відстрочка ще не цифровізована, або хто не має смартфона, з 1 листопада можна буде подавати заяву офлайн. Однак прийматимуть їх більше не ТЦК, а ЦНАПи.

При цьому ЦНАП прийматиме та скануватиме документи, тоді як рішення про відстрочку продовжить ухвалювати ТЦК.

Зауважимо, що з 1 листопада скасовано прийняття паперових довідок з мокрою печаткою, наразі чинним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у Резерв+, який, за потреби, можна роздрукувати через Дію, у додатку Резерву+ або ж у ТЦК/ЦНАПі.

Які нові види відстрочок з’являються у Резерв+

Міноборони запускає ініціативу, в рамках якої відстрочку від мобілізації у Резерв+ зможуть отримати нові категорії громадян:

батько чи мати, що виховують дитину до 18 років самостійно;

люди, які доглядають за батьком чи матір’ю з інвалідністю.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно подати запит у застосунку Резерв+, після чого система перевірить підстави в державних реєстрах і надасть підтвердження про відстрочку в електронному військовому документі.

Міноборони наголошує, що процес є повністю автоматизованим та триває кілька годин.

Воєнний стан та мобілізація продовжені: що відомо

Верховна Рада 317 голосами ухвалила закон №14128, яким продовжила дію воєнного стану на всій території України з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року (на 90 днів).

Також парламент ухвалив законопроєкт №14129 – щодо продовження загальної мобілізації в Україні. За це рішення проголосувало 315 народних депутатів.

Він також набуде чинності 5 листопада і діятиме до 3 лютого 2026 року.

Зауважимо, що обидва документи ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Пакунок школяра: як і коли подавати заяву

В Україні можна оформити та отримати Пакунок школяра – 5 тис. гривень, які протягом 180 днів після зарахування можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття.

Щоб подати заяву на Пакунок школяра, потрібно до 15 листопада скористатися додатком Дія або ж надати письмову заяву у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У Дії потрібно обрати Допомогу від держави, далі – Пакунок школяра. Обрати ім’я дитини та свою Дія.Картку, яку можна оформити тут, та засвідчити заяву Дія.Підписом.

Після цього гроші мають надійти протягом 14 днів, а на те, щоб їх витратити, учасники програми мають по 180 днів.

Починаючи з 1 жовтня уряд розширив цю програму та дозволив витрачати допомогу і на книги за МСС-кодами 5942 (книжкові магазини) та 5192 (книги, періодичні видання та газети).

Також нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за рахунок Пакунка школяра.

Зауважимо, що використати кошти можна як онлайн, так і офлайн, однак оплата може проводитися тільки безготівко.

За підрахунками держави, за перші півтора місяці дії програми на Пакунок школяра подалось понад 200 тис. родин.

Список книгарень, що беруть участь у програмі, можна дивитися тут.

Опалювальний сезон-2025: коли тепло надійде в українські оселі

Офіційний старт опалювального сезону, за словами президента Володимира Зеленського, запланований на 28 жовтня.

Частина громад уже почала опалювати заклади соціальної сфери, однак на повне розгортання теплопостачання по всій Україні зазвичай іде від трьох до п’яти діб.

Це необхідно для безпечного та рівномірного запуску тепла в оселі.

Таким чином, станом на перший тиждень листопада тепло має з’явитися в усіх українських домівках.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці опалювальний сезон розпочнеться 29 жовтня.

– Нагадаю, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян, – йдеться у заяві мера.

Також відомо, що уже 28 жовтня тепло почали давати в оселі у Київській області. Усього вже почали отримувати опалення 13 регіонів України.

Старт опалювального сезону в Україні у 2025 році дещо затягнувся – через обстріли РФ, а також у зв’язку з тим, що погода довгий час залишалася достатньо теплою.

Строк проходження фізичної ідентифікації одержувачів соцдопомоги продовжено

Уряд затвердив постанову, згідно якої продовжив строк проходження фізичної ідентифікації одержувачів окремих видів державної допомоги до 1 листопада 2025 року

Її мають пройти ті одержувачі соцдопомоги, які на початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та після 24 лютого 2022 року не звернулися із заявами про продовження виплати на інших територіях.

В першу чергу це стосується осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами Україну, отримуватимуть пенсію на поточні рахунки, відкриті в українських банках, але лише за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Українські біженці в Польщі: що зміниться від 1 листопада

Польський уряд планомірно припиняє велику частину програм з підтримки українських біженців, які працювали там від початку російського повномасштабного вторгнення.

Зокрема, поступово припиняється діяльність притулків для воєнних мігрантів уже з 1 листопада.

Йдеться про так звані центри колективного розміщення біженців з України, які тепер прийматимуть лише представників захищених груп – пенсіонерів, вагітних та людей з інвалідністю.

Понад половина мешканців центрів колективного розміщення наразі доплачують за харчування та проживання в центрі.

Наразі протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право проживати у таких центрах протягом кількох місяців після прибуття.

Однак після 120 днів з моменту першого в’їзду громадянина України до Польщі починається так званий період фінансової співучасті.

Планується, що для біженців працюватиме програма Разом до незалежності, в рамках якої європейські кошти будуть призначені для субсидування оренди квартир та покриття витрат на курси польської мови.

Які зміни чекають на українців у Швейцарії

У Швейцарії з 1 листопада 2025 року перестануть надавати статус захисту українським біженцям, які проживали у районах, повернення у які вважається допустимим.

Так, швейцарська влада вважає прийнятним повернення громадян до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Водночас під дію нових правил не підпадають ті українці, які вже мають статус захисту у Швейцарії або ж ті, хто є членами сім’ї осіб зі статусом захисту, які ще перебувають в Україні.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) розглядатиме кожну заяву українців індивідуально.

Щодо осіб, яким відмовили у статусі захисту через те, що людина походить із регіону, повернення до якого вважається допустимим, можуть видати наказ про депортацію.

Якщо виконання даного наказу у конкретному випадку є недопустимим чи індивідуально неможливим, цю особу залишать у Швейцарії тимчасово.

Ті ж особи, хто не користується правом на статус захисту, зможуть подати заяву про надання притулку в країні.

Громадяни зі статусом захисту можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.

Що відомо про зміни у поданні фінзвітності для бізнесів

В Україні з 1 листопада 2025 року буде скасоване подання фінансової звітності у форматі XML для компаній, які звітують за міжнародними стандартами.

Тепер єдиним обов’язковим форматом буде XBRL через Центр збору фінзвітності (ЦЗФЗ).

Так Комісія узгодила власні нормативні акти з вимогами чинного законодавства.

Ці зміни стосуватимуться професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, емітентів цінних паперів, а також осіб, які надають забезпечення за такими цінними паперами.

Також додались вимоги щодо вмісту електронного файлу з фінансовою звітністю у форматі XBRL, який обов’язково має охоплювати:

аудиторський звіт, який подається емітентом разом з річною фінансовою звітністю / річною консолідованою фінансовою звітністю;

звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності / проміжної консолідованої фінансової звітності, у випадках, передбачених законом і нормативно-правовими актами Комісії.

Крім іншого, необхідно зазначати URL-адресу Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено фінансову звітність емітента, у разі складання річної фінансової звітності у форматі XBRL та подання її до Центру збору фінансової звітності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.