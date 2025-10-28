Росія заявляє про стабільність паливної галузі, але дефіцит і криза вже відчутні в регіонах та сусідніх країнах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Паливна криза в Росії

Хоч офіційна Москва стверджує, що ринок нафтопродуктів стабільний, однак реалії на тимчасово окупованих територіях та в сусідніх країнах свідчать про протилежне.

Зокрема, у Криму російські військові на блокпостах конфіскують у цивільних по кілька літрів пального.

В Луганській області паливна криза призвела до появи “чорного ринку” талонів на бензин.

Місцеві комунальні служби перепродують їх за завищеними цінами, а заявки населення на житлово-комунальні послуги залишаються невиконаними.

Як зазначають у розвідці, кризу відчули й інші країни, залежні від постачання з Росії.

У Таджикистані спостерігається дефіцит бензину, дизеля та скрапленого газу. Через перебої в постачанні та зруйновані логістичні ланцюги ціни на пальне зросли до рекордних рівнів, а автозаправки обмежують продаж.

Уряд Таджикистану шукає альтернативні джерела постачання, щоб зменшити залежність від російського ринку.

За даними розвідки, паливна криза в Росії та на окупованих територіях частково стала наслідком санкцій США проти найбільших енергетичних компаній країни – Роснефті та Лукойлу.

Після запровадження обмежень китайські нафтові гіганти Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil зупинили морські закупівлі російської нафти, а нафтопереробні заводи Індії планують скоротити імпорт.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що ефект санкцій можна буде оцінити через шість місяців.

НПЗ Лукойл

