У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) противник атакував Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Близько 25 із них – Шахеди.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 жовтня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

За даними Повітряних сил, ворожа атака триває.

У повітряному просторі України досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

