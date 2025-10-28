Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
РФ атакувала Україну 38 безпілотниками: скільки збила ППО
У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) противник атакував Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.
Близько 25 із них – Шахеди.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 28 жовтня: що відомо
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі та Сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
За даними Повітряних сил, ворожа атака триває.
У повітряному просторі України досі перебувають декілька ворожих БпЛА.
