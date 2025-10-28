Соціальні виплати на дітей: чи відбудуться зміни у листопаді
Більшість соціальних виплат для дітей з 1 листопада 2025 року залишиться без змін, оскільки прожитковий мінімум, до якого вони прив’язані, буде на тому ж рівні.
Соціальні виплати на дітей із 1 листопада
Згідно з законопроєктом №13532, який погодив Комітет соцполітики, у 2026 році кожна жінка після народження дитини отримуватиме 50 тис. грн одноразово та 7 тис. грн щомісяця. Це стосується і жінок, які не мають страхового стажу. Такий самий розмір допомоги передбачений одному з батьків, бабусі, дідусю або опікуну, який доглядає дитину до року.
А поки документ очікує подальших законодавчих процедур, зокрема підпису президента Володимира Зеленського, допомога після народження дитини залишається 10 300 грн, а далі протягом 36 місяців жінка отримує по 860 грн щомісяця (загалом 41 280 грн).
До того ж після підписання закону можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.
Допомога матерям-одиначкам у листопаді:
- діти до 6 років – 2 563 грн;
- діти 6–18 років – 3 196 грн;
- студенти 18–23 років (денна форма навчання) – 3 028 грн.
На дітей до 6 років сума аліментів стартуватиме від 2 563 грн, на дітей 6–18 років – від 3 196 грн, на осіб 18–23 років (за умови навчання) – 3 028 грн.
Максимальні виплати аліментів (до 10 прожиткових мінімумів):
- до 6 років – 25 630 грн;
- 6–18 років – 31 960 грн.
Опікунські виплати для дітей до 6 років та 6–18 років також залишаються без змін у листопаді. Суми допомоги дорівнюватимуть 6 407,50 грн та 7 990 грн відповідно.
На дітей з інвалідністю виплати:
- до 6 років – 8 970,50 грн;
- 6–18 років – 11 186 грн.
Інші виплати:
- багатодітні сім’ї – 2 100 грн на дитину;
- діти ВПО – 3 000 грн (без змін).
У листопаді послуга муніципальна няня надається для таких категорій:
- до 3 років – діти ВПО;
- до 6 років – діти, які потребують додаткового догляду;
- до 6 років – якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;
- до 6 років – у регіонах, де не працюють дитсадки (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).
Відшкодування не перевищує 7 100 грн на місяць за одну дитину.
- Додаткова допомога
На кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення або з окупованих територій, передбачена окрема виплата 50 тис. грн. Вона не впливає на інші види соціальної допомоги чи субсидії.