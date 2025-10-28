Україна вважає, що Росія втратила потенціал у розмірі понад 20% від нафтопереробки, а саме десь 22-27% свого палива, що спровокувало там черги за пальним.

Про це напередодні журналістам заявив президент Володимир Зеленський.

Вплив ударів України на економіку РФ

– Там є проблема. У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість заводів, у них впало це. Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах, – сказав він.

За словами Зеленського, завдання України цілком зрозуміле — продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг, особливо дизеля.

Він переконаний, що над цим треба щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї – виробляти, а високопосадовцям – “постійно шукати гроші на це”, і щодня працювати над послабленням росіян. Адже на війну Москва черпає гроші від нафтопереробки.

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що Росія до кінця року може опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%. Причиною цьому є паливна криза, що охопила Росію.

