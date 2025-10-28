Відключення світла в Україні 29 жовтня: коли обмежуватимуть постачання
В окремих регіонах України відключатимуть електропостачання у середу, 29 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення світла по Україні 29 жовтня
– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – пояснили в Укренерго.
Час і обсяг відключення світла по Україні 29 жовтня будуть такими:
- з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги для побутових споживачів;
- з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
Як наголосили у компанії Укренерго, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Жителів України закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Відключення світла у Києві 29 жовтня
У ДТЕК оприлюднили, якими будуть відключення електропостачання у Києві 29 жовтня.
- 1.1 черга – світло буде цілий день;
- 1.2 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
- 2.1 черга – світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00;
- 2.2 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 17:00;
- 3.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30 та з 16:30 до 20:30;
- 3.2 черга – світло буде відсутнє з 16:30 до 20:30;
- 4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30;
- 4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30;
- 5.1 черга – світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;
- 5.2 черга – світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;
- 6.1 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 13:30;
- 6.2 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00.
Відключення світла у Київській області 29 жовтня
У компанії ДТЕК оприлюднили, які будуть графіки відключення світла у Київській області у середу, 29 жовтня.
- 1.1 черга – світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30;
- 1.2 черга – світло буде цілий день;
- 2.1 черга – світло буде цілий день;
- 2.2 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 16:30;
- 3.1 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
- 3.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 09:30;
- 4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- 4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00;
- 5.1 черга – світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00;
- 5.2 черга – світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00;
- 6.1 черга – світло буде відсутнє з 19:30 до 22:00;
- 6.2 черга – світло буде відсутнє з 19:30 до 22:00.
Відключення світла у Дніпропетровській 29 жовтня
- 1.1 черга – світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30;
- 1.2 черга – світло буде цілий день;
- 2.1 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 16:30;
- 2.2 черга – світло буде цілий день;
- 3.1 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;
- 3.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00;
- 4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:00;
- 4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00;
- 5.1 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;
- 5.2 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;
- 6.1 черга – світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00;
- 6.2 черга – світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00.
Крім цього, українців закликають ощадливо споживати електрику, коли вона з’являється за графіком погодинних обмежень.
Складна ситуація в енергосистемі України спостерігається після початку масованих ракетних і дронових атак російської армії напередодні опалювального сезону 2025-2026 року.