В окремих регіонах України відключатимуть електропостачання у середу, 29 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла по Україні 29 жовтня

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – пояснили в Укренерго.

Час і обсяг відключення світла по Україні 29 жовтня будуть такими:

з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги для побутових споживачів;

з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

Як наголосили у компанії Укренерго, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Жителів України закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відключення світла у Києві 29 жовтня

У ДТЕК оприлюднили, якими будуть відключення електропостачання у Києві 29 жовтня.

1.1 черга – світло буде цілий день;

1.2 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

2.1 черга – світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00;

2.2 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 17:00;

3.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30 та з 16:30 до 20:30;

3.2 черга – світло буде відсутнє з 16:30 до 20:30;

4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30;

4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:30;

5.1 черга – світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;

5.2 черга – світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00;

6.1 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 13:30;

6.2 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00.

Відключення світла у Київській області 29 жовтня

У компанії ДТЕК оприлюднили, які будуть графіки відключення світла у Київській області у середу, 29 жовтня.

1.1 черга – світло буде відсутнє з 12:30 до 16:30;

1.2 черга – світло буде цілий день;

2.1 черга – світло буде цілий день;

2.2 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 16:30;

3.1 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

3.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 09:30;

4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00;

5.1 черга – світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00;

5.2 черга – світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00;

6.1 черга – світло буде відсутнє з 19:30 до 22:00;

6.2 черга – світло буде відсутнє з 19:30 до 22:00.

Відключення світла у Дніпропетровській 29 жовтня

Стало відомо, якими будуть графіки відключення світла у Київській області у середу, 29 жовтня. Вони оприлюднені компанією ДТЕК.

1.1 черга – світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30;

1.2 черга – світло буде цілий день;

2.1 черга – світло буде відсутнє з 14:00 до 16:30;

2.2 черга – світло буде цілий день;

3.1 черга – світло буде відсутнє з 16:00 до 19:00;

3.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00;

4.1 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:00;

4.2 черга – світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00;

5.1 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;

5.2 черга – світло буде відсутнє з 10:00 до 12:00;

6.1 черга – світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00;

6.2 черга – світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00.

Крім цього, українців закликають ощадливо споживати електрику, коли вона з’являється за графіком погодинних обмежень.

Складна ситуація в енергосистемі України спостерігається після початку масованих ракетних і дронових атак російської армії напередодні опалювального сезону 2025-2026 року.

