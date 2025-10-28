Україна не воюватиме з Росією десятиріччями, але Євросоюзу потрібно буде стабільно фінансово підтримувати нашу державу ще принаймні два-три роки.

Про це сказав журналістам президент Володимир Зеленський.

Війна України з РФ: що відомо про терміни

Президент сказав європейським лідерам про те, що Україна готова воювати ще декілька років.

– Я їм сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки, – пояснив Зеленський.

Він додав, що війна може закінчитися і раніше, однак необхідні гроші для відновлення того, що зараз руйнує Росія.

Також український військовий має знати, що його заробітна плата є і буде стабільною.

– Чи повернеться Путін знову з агресією, чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки що не знаємо. І тому важливо зрозуміти, якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів, – резюмував Володимир Зеленський.

Український лідер стверджує, що підтримка може фінансуватися з заморожених активів РФ, які Україна витратить на зброю та відновлення.

– Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить, ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу, – підсумував президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявляв, що президент Зеленський говорив про готовність України воювати проти РФ ще два-три роки.

