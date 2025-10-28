У вівторок, 28 жовтня, Європейська комісія направила Раді ЄС пропозицію щодо відкриття переговорів з Україною щодо її участі у компоненті урядового супутникового зв’язку (Govsatcom) у межах Космічної програми Європейського Союзу та Програми ЄС із забезпечення захищеної супутникової конективності (Union Secure Connectivity Programme).

ЄС хоче приєднати Україну до космічної програми та системи захищених супутників

Речник Єврокомісії Тома Реньє повідомив у Брюсселі, що Єврокомісія хоче, щоб Україна приєдналася до європейських космічних програм.

– Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку, також відомої як Govsatcom. Чому це важливо? Тому що оборона і космос тісно взаємопов’язані, – проінформував Реньє.

Він нагадав, що Україна вже повністю залучена до програми ЄС у сфері оборони, а тепер “настав час зробити те саме у сфері космосу”.

– Залучення України до Govsatcom забезпечить безпечну космічну конективність. Це має вирішальне значення для конкурентоспроможності України, для країни загалом і для її громадян, – наголосив речник Єврокомісії.

У Єврокомісії пояснили, що наступним кроком будуть перемовини на рівні держав-членів ЄС та ухвалення рішення щодо залучення України в космічні програми Євросоюзу Радою ЄС.

Остаточно участь України буде підтверджено після укладення відповідної міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Нагадаємо, метою Govsatcom є забезпечення безпечних і стійких супутникових комунікацій, шляхом об’єднання та спільного застосування наявних супутникових ресурсів держав-членів ЄС і приватних операторів.

У квітні 2025 року було зроблено перший крок до участі України у Космічній програмі ЄС, коли ЄС і Україна підписали угоду про участь України у таких компонентах Космічної програми ЄС, як Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects.

У контексті України мережа супутників Govsatcom розглядалася як своєрідна альтернатива мережі Starlink Ілона Маска.

