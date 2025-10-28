Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру фінансів Сергію Марченку розробити конкретний перелік суспільних потреб, на які мають бути спрямовані кошти з заморожених російських активів.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

На які суспільні потреби будуть спрямовані активи РФ

– У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах, – зазначив президент.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія підтвердила, що головний акцент у питанні надання фінансової підтримки Україні на 2026-2027 роки робиться саме на можливості використання іммобілізованих (заморожених) російських активів.

Зараз дивляться

Речник із питань бюджету ЄК Балаш Узварі повідомив, що Єврокомісія спирається на оцінку МВФ, згідно з якою потреби України у 2026-2027 роках складатимуть близько $60 млрд.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Україні необхідні кошти від заморожених активів РФ уже на початку 2026 року.

Найбільші обсяги російських активів зберігаються у Бельгії – €180 млрд, у Японії – €28,1 млрд, у Великій Британії – €26,6 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.