Зеленський доручив визначити, на які суспільні потреби спрямують активи РФ
Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру фінансів Сергію Марченку розробити конкретний перелік суспільних потреб, на які мають бути спрямовані кошти з заморожених російських активів.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
На які суспільні потреби будуть спрямовані активи РФ
– У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах, – зазначив президент.
Нагадаємо, вчора Європейська комісія підтвердила, що головний акцент у питанні надання фінансової підтримки Україні на 2026-2027 роки робиться саме на можливості використання іммобілізованих (заморожених) російських активів.
Речник із питань бюджету ЄК Балаш Узварі повідомив, що Єврокомісія спирається на оцінку МВФ, згідно з якою потреби України у 2026-2027 роках складатимуть близько $60 млрд.
Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Україні необхідні кошти від заморожених активів РФ уже на початку 2026 року.
Найбільші обсяги російських активів зберігаються у Бельгії – €180 млрд, у Японії – €28,1 млрд, у Великій Британії – €26,6 млрд.