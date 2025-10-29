В Україні продовжується процес переходу на електронні трудові книжки. Відповідно до законодавства, працівники та роботодавці мають час до 10 червня 2026 року, щоб повністю перевести свої паперові трудові книжки в цифровий формат.

Зробити це можна самостійно, через вебпортал електронних послуг ПФУ, завантаживши скани необхідних сторінок та документів. Якщо відсутній електронний підпис або немає можливості подати документи онлайн, оцифрувати книжку можна особисто, у сервісному центрі ПФУ.

Чи приймає Пенсійний фонд сканкопії трудової книжки та яким повинно бути зображення, читайте в нашому матеріалі.

Чи приймає ПФУ сканкопії трудової книжки

Пенсійний фонд України приймає сканкопії трудових книжок, але є певні вимоги до формату та якості зображення. Отже, якщо якась із вимог до якості сканованої копії буде порушена, ПФУ не оцифрує трудову книжку.

Чому ПФУ не приймає сканкопії трудової книжки

Основна причина, чому ПФУ не приймає сканкопії трудової книжки, — порушення технічних вимог до якості файлів.

Щоб документи були прийняті, вони повинні відповідати таким умовам:

сканкопія має бути кольоровою та містити всі заповнені сторінки у хронологічному порядку;

зображення повинно бути чітким, без відблисків і обрізаних частин, добре видно всі реквізити, а саме назву документа,

серійний номер, печатки, підписи, ПІБ;

рекомендована роздільна здатність — 300 dpi;

файл має бути у форматі jpg або pdf;

розмір кожного файлу не більше 1 Мб.

У якому форматі Пенсійний фонд не приймає сканкопії документів

Пенсійний фонд не приймає сканкопії у нестандартних або неякісних форматах. Не можна подавати файли у форматах png, heic, docx, zip тощо.

Також не приймаються чорно-білі копії, фотографії з телефона без достатньої чіткості або скани, де відсутні частини сторінок чи реквізити.

Джерело : Пенсійний фонд

