Уряд запускає цифрову екосистему ринку праці Обрій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці Обрій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, завдяки якому через Дію тепер можна зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на ТОТ тощо, повідомила Юлія Свириденко.

– Уряд підтримав запуск нової екосистеми Обрій. Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію, – написала Свириденко у Telegram-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Вона зазначила, що система Обрій автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

Зараз дивляться

– Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції, – додала вона.

До того ж, як повідомила Свириденко, адміністратором стане Державна служба зайнятості.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.