У МЗС України ухвалили рішення понизити рівень дипломатичних відносин та закрити посольство у Кубинській Республіці, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна закриває своє посольство у Гавані

Андрій Сибіга у соцмережі X повідомив, що Україна ухвалила рішення закрити своє посольство у Гавані.

– Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента “успіху” Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та понизити рівень наших дипломатичних відносин”, – написав він у пості, присвяченому голосуванню України проти зняття ембарго США проти Куби на Генасамблеї ООН.

Як зазначив Сибіга, таке голосування було спрямовано проти бездіяльності кубинських властей у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.

– Небажання Гавани зупинити масове відправлення своїх громадян на російську війну проти України є співучастю в агресії і має бути засуджено найрішучіше, – наголосив міністр.

Сигіба додав, що Україна завжди буде протистояти такій практиці і захищати цілі та принципи Статуту ООН.

