25 жовтня 2025 року на території Кемеровської області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував підполковник поліції Мазжерін Веніамін Володимирович.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

ГУР ліквідувало воєнного злочинця Мазжеріна

Як зазначили в ГУР, Мазжерін служив у спецпідрозділі ОМОН Оберег управління Росгвардії по Кемеровській області.

Оберег – це один з підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів і геноциду українського населення на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому-березні 2022 року.

Підрозділ відзначився участю у масових вбивствах цивільних, катуваннях, грабежах та інших злочинах у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах.

На підставі зібраних доказів і свідчень очевидців Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальні провадження проти військовослужбовців Оберега за порушення законів та звичаїв війни.

Воєнна розвідка України ще у квітні 2022 року поіменно ідентифікувала членів підрозділу та планувала заходи для їх справедливого покарання.

— За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, – наголосили у ГУР.

