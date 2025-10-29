У Хмельницькому під час розбору завалів житлового будинку виявлено тіла двох загиблих — жінки 1973 року народження та чоловіка 1983 року народження.

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: що відомо

За даними Симчишина, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

Крім того, внаслідок вибуху газу в багатоповерховому будинку у Хмельницькому постраждали п’ятеро людей. Їм надають медичну допомогу.

Рятувально-аварійні роботи тривають.

До розбору завалів залучені відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та спеціальне відділення Дельта.

Працюють комунальні служби, правоохоронці, медики та волонтери, які допомагають у порятунку та розборі завалів.

Причини вибуху наразі встановлюються. Розглядаються різні версії, серед яких можливий вибух побутового газу.

Остаточні висновки будуть після роботи експертів.

Нагадаємо, що вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому прогримів напередодні, 28 жовтня, близько 15:00.

У результаті вибуху обвалилися три поверхи.

Фото: Олександр Симчишин

