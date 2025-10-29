Зросла кількість загиблих після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому
У Хмельницькому під час розбору завалів житлового будинку виявлено тіла двох загиблих — жінки 1973 року народження та чоловіка 1983 року народження.
Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.
Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: що відомо
За даними Симчишина, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.
Крім того, внаслідок вибуху газу в багатоповерховому будинку у Хмельницькому постраждали п’ятеро людей. Їм надають медичну допомогу.
Рятувально-аварійні роботи тривають.
До розбору завалів залучені відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та спеціальне відділення Дельта.
Працюють комунальні служби, правоохоронці, медики та волонтери, які допомагають у порятунку та розборі завалів.
Причини вибуху наразі встановлюються. Розглядаються різні версії, серед яких можливий вибух побутового газу.
Остаточні висновки будуть після роботи експертів.
Нагадаємо, що вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому прогримів напередодні, 28 жовтня, близько 15:00.
У результаті вибуху обвалилися три поверхи.
Фото: Олександр Симчишин