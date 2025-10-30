Станом на зараз воєнний стан в Україні офіційно триватиме до 3 лютого 2026 року.

До якого числа мобілізація в Україні, читайте в нашому матеріалі.

До якого числа продовжена мобілізація в Україні

Наразі мобілізація триватиме до 3 лютого 2026 року.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні вже неодноразово продовжували, і щоразу на 90 днів.

Скільки триватиме в Україні мобілізація та чи можлива демобілізація після скасування воєнного стану

Народний депутат Федір Веніславський, який входить до парламентського комітету з питань нацбезпеки, пояснив, що завершення воєнного стану не означає автоматичної демобілізації. Іншими словами, якщо в країні скасують воєнний стан, усіх мобілізованих одразу не звільнять.

Адвокатка юридичної компанії Де-Юр Лариса Кісь у коментарі Фактам ICTV підтвердила, що для початку демобілізації потрібен окремий указ президента. Без нього навіть після скасування воєнного стану мобілізовані залишатимуться в армії.

Хто може звільнитися з армії під час дії воєнного стану

Згідно із законом Про військовий обов’язок і військову службу, звільнення з армії під час воєнного стану можливе лише у виняткових випадках, наприклад:

за віком (коли досягнуто граничного віку перебування на службі);

за станом здоров’я (непридатність за медичним висновком);

у разі обвинувального вироку суду з позбавленням волі;

через певні сімейні обставини (якщо є поважні причини, визначені законом);

після звільнення з полону (якщо сам військовий не хоче служити далі);

при скороченні штату або у разі неможливості подальшої служби (особливо для старшого офіцерського складу);

у разі обрання або призначення на високі посади в судовій системі.

Після завершення воєнного стану, коли країна перейде до умов мирного часу або особливого періоду, перелік підстав для звільнення розшириться.

Коли може завершитись мобілізація

За законом, термін служби мобілізованих не обмежений чіткою датою і він діє до моменту офіційного рішення про демобілізацію. Це рішення ухвалює особисто президент України, як і порядок його виконання.

Адвокатка Лариса Кісь пояснює, що демобілізація – це не миттєвий процес, а поступове повернення військових до мирного життя. Після завершення воєнного стану доведеться чекати окремого указу, в якому буде прописано, як, коли й кого саме звільнятимуть зі служби.

Очевидно, що демобілізація займе певний час. Тож це може бути кілька місяців або навіть довше. Деяких військових звільнять протягом 2–3 місяців після указу, а хтось залишиться на службі значно довше, залежно від ситуації, потреб ЗСУ та плану скорочення особового складу до мирного формату.

