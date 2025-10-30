Під час нічної масованої атаки російські війська застосували майже весь арсенал наявного озброєння, від ударних дронів до ракет різних типів.

Ігнат про масовану атаку 30 жовтня

Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Було застосовано велику кількість ракет, велику кількість ударних БпЛА. Цього разу фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував – ракети повітряного, морського та наземного базування були застосовані по різних регіонах нашої держави, – повідомив Ігнат.

За його словами, найбільшу загрозу становила балістика, яку можливо перехопити лише за допомогою систем Patriot.

– Сьогодні противник використав Іскандер-М, а також аеробалістику Кинджал. Доволі непросте було завдання для протиповітряної оборони, велике навантаження як на людей, так і на техніку, яку використовують сьогодні наші захисники, – зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що результати роботи української ППО – вражаючі, адже попри масштабну атаку, вдалося знищити та придушити велику кількість повітряних цілей.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 30 жовтня ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, використавши дрони-камікадзе та ракети різних типів – повітряного, морського й наземного базування.

За даними радіотехнічних військ, було зафіксовано та супроводжено 705 засобів повітряного нападу, серед яких 52 ракети та 653 дрони різних типів.

