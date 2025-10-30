Від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб.

Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 30 жовтня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.