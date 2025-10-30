Пропозиціям російського диктатора Володимира Путіна про “коридори” у зоні бойових дій не варто вірити, оскільки глава Кремля ніколи не дотримувався обіцянок про припинення вогню.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

МЗС України про пропозиції Путіна

– Я не рекомендую журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна про “коридори” у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції відбуваються – 29 серпня 2014 року в Іловайську, – зазначив речник МЗС.

За словами Георгія Тихого, єдина мета Путіна полягає у тому, щоб продовжити війну, а російський диктатор ніколи не дотримувався жодної з наданих обіцянок про припинення вогню.

На думку речника МЗС України, не варто допомагати Путіну виправдовувати його воєнні злочини через російські провокації проти журналістів.

Тихий нагадав представникам ЗМІ, що будь-які візити на тимчасово окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням чинного законодавства та міжнародного права.

Як стверджує речник МЗС, такі поїздки матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки, а українська сторона уважно стежить за всіма подіями.

Раніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що отримали наказ забезпечити проїзд журналістам до районів Покровська, Мирнограда та Куп’янська.

Російське командування нібито готове “за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах”, а також створити коридори для безперешкодного в’їзду та виїзду груп представників ЗМІ, зокрема українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військових.

