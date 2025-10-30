В Україні розпочато виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії чеської оборонної групи Czechoslovak Group (CSG).

Партнером у проєкті є найбільший приватний виробник зброї в Україні Українська бронетехніка.

Про це з посиланням на пресреліз компанії повідомляє Forbes Ukraine.

Українська бронетехніка отримала технологічну документацію й розробки від CSG і вже розпочала серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.

Крім ліцензії й технологічної бази, CSG постачає критичне комплектування, зокрема порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи боєприпасів.

— Це перший випадок, коли західна оборонна компанія організовує локалізацію снарядів великого калібру в Україні, — йдеться в повідомленні.

Через складні регуляторні вимоги українського законодавства та його несумісність із чеським правом CSG і Українська бронетехніка змінили формат угоди на користь ліцензійної моделі співпраці.

Українська компанія самостійно ухвалюватиме ключові рішення й визначатиме ціни, а CSG отримуватиме прибуток від ліцензійних платежів і постачання компонентів.

За ліцензією Українська бронетехніка виготовлятиме снаряди калібрів 105 мм, 120 мм і 155 мм.

У перший рік передбачено до 100 тис. снарядів калібру 155 мм і 50 тис. калібру 105 мм.

Потужності планують подвоїти.

На старті локалізують близько 50% виробництва, згодом — до 80%.

Фактичні обсяги залежатимуть від фінансування, частково забезпеченого чеською ініціативою та міжнародними донорами.

— Для України 150 тис. великокаліберних снарядів – це майже місячне споживання на фронті. Крім того, цей проєкт означає диверсифікацію джерел постачання та підвищення незалежності, — зазначив президент Асоціації оборонної промисловості Чехії Їржі Гинек.

Що відомо про Czechoslovak Group

CSG — глобальна індустріально-технологічна група, власником якої є Міхал Стрнад.

Компанія постачає технології для оборони, аерокосмічної та автомобільної промисловості.

Ключові підприємства розташовані у США, Європі та Індії, зокрема Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group, The Kinetic Group і Eldis.

У групі працює понад 14 тис. співробітників. Дохід у 2024 році становив €5,2 млрд (консолідований €4 млрд).

Що відомо про Українську бронетехніку

ТОВ Українська бронетехніка (УБ) — українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу.

Компанія є одним з найбільших приватних постачальників озброєнь для Збройних сил України.

УБ виробляє бронеавтомобілі Варта та Новатор, міномети й снаряди до них, постачає шасі для САУ Богдана та є підрядником КБ Луч із виробництва машин і техніки для Нептуна та РСЗВ Вільха.

На вересень 2024 року УБ потроїла обсяги виробництва бронеавтомобілів порівняно з попереднім роком, розповідав СЕО компанії Владислав Бельбас.

Водночас він уточнював, що імпорт становив приблизно 50% виторгу.

