Росіяни регулярно застосовують крилаті ракети Калібр проти України від початку повномасштабної війни. Що відомо про ракети Калібр, якими війська РФ обстрілюють мирні українські міста й села, а також про їхні характеристики – далі в матеріалі.

Призначення та модифікації ракетних комплексів Калібр

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Публіці ракети сімейства Калібр були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.

Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Так, на озброєнні РФ є:

• ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

• ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

• мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

• комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

Ракетні комплекси Калібр призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.

До складу систем Калібр входять: універсальна система керування, пускові установки, комплект засобів навантаження, ракети різного призначення. Тобто комплекси мають єдині вогневі засоби:

• протикорабельні ракети 3М-54Э, 3М-54Э1;

• високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей 3М-14Э;

• протичовнові ракети 91РЭТ2 та 91РЭ1.

Згідно із задумом російських розробників, наявність у складі комплексів Калібр різних ракет дає змогу змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов.

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях – з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Мобільний ракетний комплекс Калібр-М призначений як для протикорабельної оборони, так і для ураження стаціонарних наземних цілей у будь-який час доби. До складу цього комплексу входять: самохідна пускова установка; транспортно-зарядні машини; крилаті ракети в пускових контейнерах (протикорабельні та для ураження наземних цілей); машина техзабезпечення; машина зв’язку та управління; обладнання для зберігання ракет.

Комплекс Калібр-А входить, зокрема, до складу озброєння ударного літака Су-35. Ракета 3М-14АЭ, яка використовується в цій конфігурації, не має стартового двигуна. Вона розміщується в транспортно-пусковому контейнері, з якого стартує після скидання з літака-носія. Цілями для високоточної крилатої ракети 3М-14АЭ є наземні пункти управління військами, склади озброєнь та палива, аеродроми, портові споруди тощо.

Крім того, існує модифікація системи Калібр: контейнерний комплекс ракетної зброї Калібр-К (експортне позначення Club-K). Він призначений для ураження крилатими ракетами надводних та наземних цілей. Цим комплексом можуть оснащуватися об’єкти берегової інфраструктури, надводні кораблі, залізничні та автомобільні платформи.

Комплекс розміщується в 40-футовому контейнері. Club-K складається з універсального стартового модуля, модуля бойового керування, модуля енергоживлення. До боєкомплекту одного стартового модуля комплексу Club-K входять 4 ракети.

Ключові характеристики крилатих ракет Калібр

Тактико-технічні характеристики ракет сімейства Калібр, які є на озброєнні російської армії, достеменно не відомі.

Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Крилата ракета 3М-14Э, яка використовується для ураження наземних цілей, має:

• довжину 6,2 м та розмах крил 3,08 м;

• стартову масу 1770 / 1400 кг;

• бойову частину масою 450 кг;

• дальність пуску 2 600 км (300 км в експортній модифікації);

• висоту польоту 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі;

• швидкість 180 – 240 м/с.

Особливістю крилатих ракет Калібр є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Керування ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною, яка має опцію повітряного підриву. Також існує варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

Застосування ракет Калібр під час війни в Україні

Війська РФ застосовують ракети Калібр з першого дня повномасштабної війни в Україні. Ціллю Калібрів стали цивільні об’єкти в нашій державі.

Як інформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, протягом 24-28 лютого (тобто за п’ять днів) РФ випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по українських містах і селах.

За ці п’ять перших днів путінські війська здійснили 56 ракетних ударів по території України, використавши 35 ракет Калібр.

Станом на 31 грудня 2023 року РФ випустила 834 оперативно-тактичні ракети типу Іскандер і 154 Калібр за населеними пунктами України. Силами ППО знищено 397 та 62 відповідно.

А ще 17 березня 2022 в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування Калібр протягом двадцяти діб війни. Через це керівництво РФ вирішило перевести на цілодобовий режим роботи підприємства російського військово-промислового комплексу, які залучені до виробництва Калібрів.

Відомо, що путінські війська запускали ракету Калібр по базі 95 окремої десантно-штурмової бригади в Житомирі, однак вона влучила у житлові будинки у приватному секторі.

Під обстріл Калібрами також потрапляв Миколаїв, де загинули військові. Крім того, ворог випустив ракети Калібр з кораблів Чорноморського флоту РФ по центру міста Харків.

Крім того, ворог використовував крилаті ракети Калібр під час масованого обстрілу України 10-11 жовтня 2022 року. За два дні ворог випустив по Україні близько 110 ракет, серед них були і Калібр.

26 січня 2023 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Зокрема, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Серед випущених ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр, Х-59. Ракети були випущені з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Протягом 2023 року та у 2024-му окупанти продовжували запускати Калібри під час обстрілів України.

Фото: Вікіпедія, Суспільне, Міноборони РФ, Командування ПС ЗСУ

