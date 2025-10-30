Втрати ворога на 30 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 345-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 140 860 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 30 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
  • танків – 11 305 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3);
  • артилерійських систем – 34 089 (+25);
  • РСЗВ – 1 531 (+1);
  • засобів ППО – 1 232 (+2);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340);
  • крилатих ракет – 3 880;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 993 (+128);
  • спеціальної техніки – 3 986.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

