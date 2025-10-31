Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону експорту необробленої деревини.

Про це у Telegram повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Уряд заборонив експорт необробленої деревини

– За результатами поїздки на Рівненщину на запит бізнесу уряд ухвалив важливе рішення – тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію, – повідомила Свириденко.

За словами глави уряду, від початку повномасштабного вторгнення обсяги лісозаготівлі в Україні значно зменшилися.

Через нестачу деревини чимало підприємств змушені простоювати або працювати на мінімальних потужностях.

Деревину також потребують українські військові для власних потреб. Її наявність має критичне значення і для життя в сільських громадах, де дрова залишаються основним джерелом тепла в зимовий період.

Крім того, бойові дії завдали серйозної шкоди довкіллю: частина лісів перебуває під окупацією або пошкоджена. В таких умовах експорт деревини створює додатковий тиск на екосистему.

– Рішення передбачає ліцензування експорту – нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини, – додала Свириденко.

Нагадаємо, українські домогосподарства, які опалюють житло лише твердим паливом, дровами, вугіллям або брикетами, і не мають доступу до централізованого опалення чи газу, можуть отримати субсидію або пільгу на його придбання.

