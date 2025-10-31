У ніч на 31 жовтня (з 19:00 30 жовтня) російська армія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області РФ.

Також противник запустив безпілотники різних типів із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, що на території Росії, а також з території ТОТ АР Крим, а саме міст Чауда та Гвардійське. Близько 90 із них були Шахедами.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

У Повітряних силах додали, що атака триває, адже у повітряному просторі ще є декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

