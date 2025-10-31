В ніч на 31 жовтня армія РФ атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру у Сумах.

У Кременчуці на Полтавщині двоє представників ТЦК і СП дістали вогнепальні поранення.

Сенат США схвалив скасування великих глобальних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. На зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном глава Білого дому обійшов тему санкцій проти РФ.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 31 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Сумах

Увечері 30 жовтня Суми зазнали масованої атаки російських дронів. Протягом години окупанти спрямували щонайменше десять безпілотників по цивільній інфраструктурі міста.

Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах Сум, постраждали неповнолітня дівчина та літня жінка.

Сумська МВА повідомила, що під ударом опинився Ковпаківський район міста, де пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Стрілянина в ТЦК у Кременчуці

У Кременчуці 30 жовтня сталася стрілянина в приміщенні районного ТЦК та СП.

Поліція привела до збірного пункту військовозобов’язаного чоловіка, який під час оформлення документів дістав пістолет, переобладнаний із травматичної зброї, та відкрив вогонь.

Унаслідок інциденту двоє військовослужбовців отримали поранення гомілки. Стрілка затримали правоохоронці, тривають слідчі дії.

Сенат скасував глобальні мита Трампа

Сенат США 30 жовтня проголосував за скасування глобальних мит, запроваджених Дональдом Трампом.

До демократів приєдналися чотири сенатори-республіканці, підтримавши резолюцію, що припиняє дію підвищених тарифів для ключових союзників США – ЄС, Японії, Південної Кореї, Канади та Бразилії.

Зустріч Трампа та Сі

Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Дональд Трамп заявив, що питання російської нафти не обговорювалося.

Президент США наголосив, що сторони зосередилися на можливостях завершення війни, а не на санкціях проти Москви.

Експерти вважають, що така позиція підриває ефективність санкційної політики, адже Китай залишається головним покупцем російської нафти.

Попри нещодавнє запровадження обмежень проти Роснефти та Лукойлу, дії Трампа називають радше символічними, спрямованими на збереження стабільних відносин із Пекіном.

Вибухи на території РФ

Вночі безпілотники атакували низку важливих об’єктів у глибокому тилу противника. Під удар потрапила підстанція 750 кВ поблизу міста Владимир, де після кількох прильотів спалахнула масштабна пожежа.

Також зафіксовано вибухи на ТЕЦ у місті Орел – місцеві мешканці повідомляли про щонайменше три потужні детонації.

Ще однією ціллю стала нафтопереробна станція Славнєфть-ЯНОС у Ярославлі, наслідки атаки наразі уточнюються. За заявами російського Міноборони, цієї ночі нібито було збито 130 безпілотників.

