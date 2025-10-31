Росія атакувала Україну крилатою ракетою 9М729 наземного базування, що змусило президента США Дональда Трампа відмовитися від договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Про це повідомляє Reuters.

Атака України ракетами 9М729

У 1987 році США та СРСР підписали договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що впродовж останніх місяців Росія атакувала Україну крилатою ракетою 9М729, таємна розробка якої змусила Трампа відмовитися від договору про контроль над ядерною зброєю з Москвою під час свого першого терміну на посаді президента США.

Інший високопоставлений український чиновник розповів, що з серпня росіяни 23 рази запускала цю ракету по Україні. Також Повітряні сили зафіксували два запуски ракети 9М729 у 2022 році.

Що відомо про ракету 9М729

Ракета 9М729 змусила Америку вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ця російська ракета порушує договір і здатна подолати набагато більше, ніж 500 км, хоча росіяни це заперечують.

За даними аналітиків вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російська ракетами може летіти на 2 500 км та нести ядерну або звичайну боєголовку.

Військове джерело Reuters повідомило, що ракета 9M729, яку росіяни запустили 5 жовтня, пролетіла понад 1 200 км.

– Використання Росією забороненої ДРСМД 9M729 проти України в останні місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України, – зауважив Андрій Сибіга.

За його словами, надання Україні далекобійних ракет допоможе переконати Кремль піти на припинення війни. Київ неодноразово закликав Вашингтон надати американські ракети Томагавк, які не заборонені договором про РСМД, оскільки на той час вони запускалися лише з моря.

Високопоставлене джерело повідомило, що удари ракетами 9М729 по Україні почалися 21 серпня – менш ніж за тиждень після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Журналісти Reuters переглянули зображення уламків після російського удару по селу Лапаївка Львівської області. Тоді внаслідок російської комбінованої ракетно-дронової атаки загинули четверо членів однієї родини, серед яких 15-річна дівчинка. Село розташоване за понад 600 км від території РФ.

На знімках видно, що два уламки ракети, зокрема труба з кабелями, мали маркування 9М729.

За словами науковця з питань глобальної безпеки в Мідлбері-коледжі (Вермонт, США) Джеффрі Льюїса, труба, двигун і обшивка двигуна відповідають його уявленням про вигляд 9М729, а маркування ще більше підтверджує це припущення.

Питання європейської безпеки

Західні військові аналітики вважають, що застосування росіянами ракет 9М729 для ударів по Україні надсилає загрозливі сигнали Європі.

– Думаю, що Путін намагається посилити тиск в контексті переговорів щодо України, – вважає Вільям Альберке, старший науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum.

За його словами, ракету 9М729 розробили для ураження цілей в Європі.

Минулого тижня Росія випробувала крилату ракету Буревісник з ядерним двигуном, а в середу заявила, що випробувала торпеду з ядерним двигуном Посейдон.

4 серпня Росія заявила, що більше не буде обмежувати місця розгортання ракет середньої дальності, які можуть нести ядерні боєголовки.

– Якщо буде доведено, що Росія використовує по Україні ракети середньої дальності, які легко можуть бути ядерними, то це буде проблемою для європейської безпеки, а не тільки для України, – зауважив колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман.

Російські далекобійні ракети

Росія має різні далекобійні ракети, наприклад, морські Калібри або ж крилаті стратегічні ракети Х-101. Джеффрі Льюїс зазначив, що 9М729 має дещо інші характеристики, що ускладнює протиповітряну оборону.

Договір про РСМД забороняв ракети наземного базування, оскільки пускові установки є мобільними і їх відносно легко приховати.

Старший науковий співробітник з військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі вважає, що Росія може запускати ракети 9М729 з землі з більш безпечних місць.

Видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у 2019 році писало, що Росія може мати не менше 64 ракет 9М729.

Джерело : Reuters

