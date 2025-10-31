Україна разом із союзниками працює над єдиним мирним планом. Жодних альтернативних документів від окремих держав не існує.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна.

Мирний план України

– В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних “планів”, мовляв, у США – один, в ЄС – інший, в окремих країн – ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери перебувають у безперервній комунікації, – сказав Єрмак.

Як зауважив голова ОП, результатом стане єдиний документ, розроблений спільно Україною та її партнерами, який відображатиме українські інтереси.

Єрмак заявив, що йдеться не йде про конкуренцію ініціатив, а про пошук синергії між Україною, ЄС, США та іншими партнерами, і додав, що участь Вашингтона є принциповою.

– Президенти Зеленський і Трамп, європейські лідери однаково вважають, що будь-які переговори мають починатись з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений, – наголосив він.

За його словами, вони високо цінують лідерство президента Трампа як миротворця та вважають, що саме він може сприяти Україні в досягненні справедливого, стабільного миру, забезпеченого надійними гарантіями безпеки.

Єрмак розповів, що наступного понеділка, 3 листопада, у продовження зустрічі лідерів країн-учасниць Коаліції охочих, відбудеться засідання коаліції в режимі онлайн, на рівні радників з національної безпеки.

Він розповів, що там сторони обговорюватимуть всі ідеї, аби синхронізувати позиції та напрацювати подальші кроки.

За його словами, президент України підтримує постійний контакт із лідерами держав-партнерів, а команда, до якої входять Офіс президента, МЗС, РНБО та інші структури, активно співпрацює зі своїми іноземними колегами.

Єрмак підкреслив, що війна відбувається на території України, тож саме українська сторона визначатиме остаточну конфігурацію мирного плану – адже це питання справедливості та здорового глузду.

