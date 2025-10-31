Втрати ворога на 31 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 346-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 141 830 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 31 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;
  • танків – 11 310 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
  • артилерійських систем – 34 128 (+39);
  • РСЗВ – 1 533 (+2);
  • засобів ППО – 1 233 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);
  • крилатих ракет – 3 917 (+37);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 986.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

