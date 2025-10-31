Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 31 жовтня: знищено 970 окупантів, п’ять танків і 39 артсистем
Втрати ворога на 31 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 346-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 141 830 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 31 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;
- танків – 11 310 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
- артилерійських систем – 34 128 (+39);
- РСЗВ – 1 533 (+2);
- засобів ППО – 1 233 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);
- крилатих ракет – 3 917 (+37);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);
- спеціальної техніки – 3 986.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 346-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
