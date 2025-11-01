З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер більшість категорій громадян отримають автоматичне продовження, без потреби відвідувати ТЦК або подавати заяви вручну.

Як буде відбуватися автоматичне продовження відстрочок, читайте в нашому матеріалі.

Як працюватиме автоматичне продовження відстрочок

Пояснення, як працюватиме автоматичне продовження відстрочок, надали у Міноборони. Отже, усі перевірки відбуватимуться через державні реєстри, без участі посадовців. Якщо підстава підтверджується автоматично, то система продовжує її без участі користувача.

5 листопада користувачі Резерв+ отримають сповіщення про продовження відстрочки. Після цього потрібно лише оновити документ у застосунку.

Якщо сповіщення не надійшло або підстава змінилася, слід перевірити статус у Резерв+ або звернутися до ЦНАП.

Автоматичне продовження відстрочок: що слід знати

Ключова зміна полягає у тому, що система самостійно продовжуватиме відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом. Це означає, що людині не доведеться регулярно оновлювати документи, адже процес стане повністю цифровим.

Починаючи з 1 листопада 2025 року, паперові довідки з мокрою печаткою ТЦК більше не видаватимуться. Головним підтвердженням права на відстрочку стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв+.

За потреби цей документ можна буде:

завантажити у форматі PDF у застосунку Резерв+;

отримати через портал Дія;

роздрукувати самостійно або у ТЦК;

надрукувати у ЦНАП, якщо відстрочку оформлено за новими правилами.

Автоматичне продовження відстрочок: кого це стосується

Система автоматично продовжить відстрочку для громадян, чиї дані вже зафіксовані у відповідних державних реєстрах. Основна зміна полягає в тому, що частина з них продовжуватиметься автоматично, а саме без подання заяв і відвідування установ.

Це стосуватиметься:

осіб із постійними підставами (наприклад, для колишніх військовополонених або членів сімей загиблих захисників);

випадків, коли підставу можна підтвердити через державні реєстри (зокрема, наявність трьох неповнолітніх дітей, народжених у чинному шлюбі).

Оформити нову відстрочку можна буде двома способами:

онлайн, у застосунку Резерв+;

офлайн, у найближчому ЦНАП, який передасть документи до ТЦК для розгляду.

Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, у випадку розірвання шлюбу з особою з інвалідністю), автоматичне продовження не відбудеться. У такому разі варто оновити дані в реєстрах або звернутися до ЦНАП.

Оформлення відстрочки без застосунку Резерв+

Для тих хто не користується смартфоном або не має цифрових документів, відстрочку можна оформити офлайн. У такому разі ЦНАП прийме документи, передасть їх до ТЦК, а після розгляду (у межах 7–15 днів) видасть паперовий документ.

Варто наголосити, що ЦНАП не ухвалює рішення про відстрочку — він лише передає документи. З 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть заяви напряму.

Джерело : Міноборони

